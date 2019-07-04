«Это ждет всех»: Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

3 июля в России у пользователей соцсетей возникли проблемы с Instagram. Многие публикации не загружались, также невозможно было запостить свои фото и видео. К утру следующего дня неполадки исчезли. Многие звезды были рады тому, что впервые за долгое время провели время в компании друзей и никто не сидел, уткнувшись носом в смартфон. Другие артисты выяснили, что произошло с популярной соцсетью.

больше по теме Яна Рудковская расстроилась из-за грядущих изменений в Instagram Скоро соцсеть избавится от лайков и просмотров.

Яна Рудковская предположила, что проблемы были связаны с тем, что у Instagram скоро изменится интерфейс, как это произошло, например, в Канаде. Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.

«Мой аккаунт в Инстаграм был выбран для тестирования нового интерфейса соцсети. Теперь я не вижу количество лайков и просмотров чужих публикаций. Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса. Убирая момент нездоровой соревновательности, Инстаграм спасает психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков. В новой версии статистика будет доступна каждому только про себя и свои публикации», — рассказал шоумен.

Он продемонстрировал, как теперь выглядит его страничка. «Я плохо сплю! Я не знаю, скольким людям нравятся Тимати и Бузова. Сколько просмотров получил за последнее видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото», — отметил Максим.

Рудковская тем временем переживает за рекламный рынок в соцсети. Галкин считает, что грядущие изменения только помогут избавиться от тех, кто зарабатывает деньги на накрутке лайков. Телеведущий подчеркнул, что пока лишь несколько пользователей тестируют данный интерфейс. Однако он надеется, что вскоре изменения коснутся всей соцсети в целом. «Да, это пока только в моем аккаунте, но скоро это ждет всех», — подчеркнул артист.