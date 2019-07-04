У Стаса Пьехи возникли проблемы со здоровьем на съемках «Трех аккордов»

Стас Пьеха 15 лет назад прославился, когда стал участником «Фабрики звезд». По словам самого певца, тогда у него не было много денег и он отдавал все силы, когда выходил на сцену. Однако многие относились к нему предвзято, так как он внук легендарной артистки Эдиты Пьехи. Сейчас молодой человек продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе и редко говорит о личной жизни. Он не только дает сольные концерты, но и участвует в шоу «Три аккорда», которое выходит по пятницам на Первом канале.

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Журналисты узнали, что на съемках финальных выпусков проекта у Стаса возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ему пришлось обратиться к врачам, чтобы не потерять голос и выступить в программе.

«В конце съемок шоу „Три аккорда“ у меня началась аллергия — „поллиноз“. Это аллергическая реакция на пыльцу растений и деревьев, которые расцветают в этот период. На несколько дней из-за аллергической астмы у меня пропал и голос», — поделился певец.

Он отметил, что из-за своего физического состояния даже не мог вовремя прийти на съемки. «Последние две программы я записывал жестко на таблетках и уколах. Даже гормональные таблетки пришлось пить, чтобы хотя бы частично был голос», — признался Пьеха. Он не скрывает, что сильно расстроился из-за произошедшего. Артист не мог петь в полную силу, так как связки были сухими и не хотели смыкаться. Он понимает, что мог выступить лучше, но все испортила аллергия. Стас отметил, что зрители еще не видели этот номер. Он надеется, что они не заметят никаких изменений кроме «сухого» голоса.

По словам Пьехи, участие в шоу приносило ему только радость. Он отметил, что сложных номеров у него не было, но вот выступление под названием «Думы окаянные» далось ему не сразу. Артисту пришлось вжиться в роль персонажа, который находится на грани рассудка, чтобы у номера была изюминка, об этом сам Стас поведал изданию «Комсомольская правда».