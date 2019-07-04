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«Алкогольная зависимость — страшное дело»: Краско рассказал о смерти сына

Известный актер Андрей Краско ушел из жизни в 48 лет.

«Алкогольная зависимость — страшное дело»: Краско рассказал о смерти сына
Андрей Краско всю жизнь страдал алкоголизмом/globallookpress.com

Иван Краско в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что не смог спасти своего сына, известного актера Андрея Краско, от алкогольной зависимости. По его словам, сын сам подготовил свой уход из жизни. Он умер от острой сердечной недостаточности. «Как потом выяснилось, друзья несколько раз возили его в реанимацию, просто нам с женой не рассказывали. Я считаю, что у каждого своя судьба. Наверное, Андрей обязал меня жить долго и сделать то, что он сам не успел», — заметил актер.

Иван Краско
Иван Краско не смог спаси сына от пагубной привычки/globallookpress.com

По словам Краско, ходили разговоры будто бы он не дал сыну нужного воспитания в детстве, поэтому тот сбился с пути. Он считает, что это неправда. Он хоть в молодости и был все время занят съемками, но уделял достаточно времени воспитанию ребенка. В то же время он не стал помогать Андрею поступать в театральный институт, когда тот после десятого класса изъявил такое желание. В итоге Андрей Краско после школы целый год работал в театре монтировщиком сцены и познавал профессию изнутри.

Как сказал Краско, проблемы с алкоголем начались у сына еще в юности. Он порой засыпал на репетициях, потому что являлся на них в невменяемом состоянии. Он разговаривал с ним, объяснял, что тот срывает план работы в театре, но сын его не слушал.

«Алкогольная зависимость – страшное дело. Помню случай, как я ему сказал, что его в детстве мамка уронила, поэтому он попахивает водкой. Тогда сын так смеялся, что даже протрезвел. Кстати, жена Кира домой пьяным его не пускала. Говорила, чтобы шел на все четыре стороны. Один раз сына привез друг и сказал: «Вот забирайте. Это сын народного артиста». Мне стало обидно и совестно. Я считаю, что с Андреем рядом в этой жизни не оказалось женщины, которая бы спасла его от алкоголя. Последний раз мы виделись за неделю до его смерти. Я тогда обратил внимание, что он располнел. Видимо уже тогда организм у него не мог бороться, шли необратимые физиологические процессы», — сказал актер.

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«Алкогольная зависимость — страшное дело»: Краско рассказал о смерти сына
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