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Жизнь после травмы: Комиссарова готовится ко вторым родам в Испании

Прикованная к инвалидному креслу бывшая фристайлистка для рождения дочери выбрала клинику в Марбелье.

Жизнь после травмы: Комиссарова готовится ко вторым родам в Испании
Мария Комиссарова готовится родить второго ребенка. Фото: globallookpress.com

Фристайлистка Мария Комиссарова, прикованная к инвалидной коляске после травмы на Олимпиаде в Сочи, ждет второго ребенка. Дочь у спортсменки должна родиться примерно через месяц, в конце лета, сейчас девушка и ее муж Алексей активно готовятся к новому пополнению в семье.

Супруги уже купили коляску розового цвета, одежду для малышки, а сами роды пройдут в Испании. Марию будет ждать палата в одной из лучших клиник в городе Марбелья. В учреждении, оснащенном последними новинками техники, есть все необходимое для того, чтобы женщины с физическими ограничениями могли находиться там с полным комфортом.

Как рассказала Комиссарова, роды в Испании, если перевести евро в рубли, обойдутся в 360 тысяч. Но у спортсменки есть страховка, которая позволит сделать это совершенно бесплатно. Сумма страховки для нее составляет всего 60 евро, или 4,2 тысячи рублей в месяц.

«Могу проходить все обследования, посещать любых врачей. Траты на страховку себя уже покрыли», — цитирует Марию «СтарХит».

В Испании Комиссарова с мужем и сыном Матвеем живут вот уже пять лет. Когда на олимпийской тренировке перспективная фристайлистка упала и получила смещенный перелом позвоночника, многие не могли поверить, что ее спортивная карьера окончена. Девушку дважды прооперировали, она прошла длительные курсы реабилитации, но восстановиться после травмы полностью так и не смогла, писал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

беременность и родыинвалидное креслоМария КомиссароваОлимпиада

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Жизнь после травмы: Комиссарова готовится ко вторым родам в Испании
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