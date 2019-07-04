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Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество

Актер перестал общаться с ребенком от первого брака.

Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество
Дочь Ивана Краско отреклась от отца/globallookpress.com

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество. По словам звезды, раньше он приходил домой к Галине и они хорошо общались. При этом ее дочерям, своим внучкам, он не рассказывал, что он их звездный дед. Однажды внучки попросили его почитать сказку. И вдруг одна из них заявила, что видела его по телевизору. Она попросила назвать его фамилию и сказала, что у ее бабушки такая же.

Иван Краско
Дочь Ивана Краско сменила отчество/globallookpress.com

«В итоге девочкам пришлось рассказать, что я их дед. У Галины был муж. Он сказал, что ходят тут всякие. Воспитывают детей и засирают им мозги. Он, видимо, посчитал, что я прихожу к ним с какой-то корыстью. Я не стал к ним больше приходить. Галя до сих пор уверена, что я так просто их бросил. Дочь встала на сторону мужа в той истории и отреклась от меня», — заявил актер.

При этом Краско признался, что когда его первая супруга Екатерина ушла из жизни, то дочь сказала, что не хочет видеть его на похоронах. Объяснила это его чрезмерной известностью. «Я позже пришел на могилку. Увидел, что похоронили мою первую супругу под фамилией Краско. Хоть мы и развелись, но фамилию она не поменяла. Мы ведь на самом деле любили друг друга. Когда разводились даже всплакнули», — сказал Иван Краско.

По его признанию, в прошлом году он узнал, что дочь сменила даже отчество. Он в ответ сказал, что в обществе Галины Владимировны ему находиться в тягость. После этого они больше не общаются друг с другом.

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Галина КраскоИван КраскоПрограмма "Судьба человека"

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Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество
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