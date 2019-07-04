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Иван Краско поделился историей о нелепой смерти своей мамы

Женщина умерла, когда актеру было всего 10 месяцев.

Иван Краско поделился историей о нелепой смерти своей мамы
Иван Краско рассказал, как ушли из жизни его родители/globallookpress.com

Актер Иван Краско стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, как ушли из жизни его родители. Особенно нелепой получилась смерть матери. Женщину укусила муха и у нее началось заражение крови. Ване тогда было всего десять месяцев и мать он не помнит.

Иван Краско
Краско вспомнил, как умерли его родители/globallookpress.com

«Врачи предлагали ей ампутировать руку, но она противилась. Говорила, что кроме меня у нее еще трое сыновей. В итоге она умерла. Отец мой попивал, а когда с матерью случилась такая беда, то вообще стал злоупотреблять алкоголем. В итоге он умер в 1935 году, когда мне было всего пять лет. Так я остался сиротой», – заявил актер.

По словам Ивана Краско, воспитывала его бабушка Поля, мать отца. Она взяла к себе не только его, но и остальных братьев. За это актер ей благодарен. Она удивительная женщина. Приучила нас всех с детства к трудолюбию. Никто из нас никогда не врал. Мы всегда говорили правду. Этому тоже она нас научила», – заметил актер.

После войны Иван Краско поступил в Балтийское высшее военно-морское училище. «Там у нас был очень грозный руководитель, из которого никогда нельзя было выбить положительных эмоций. На выпускных экзаменах он попросил меня прочитать басню. Когда я это сделал, то он заплакал и сказал, что без театра мне не жить. По его словам, мне нечего делать на флоте. В итоге так и получилось. Вскоре я поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского», – вспомнил Иван Краско.

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Тэги:

Иван КраскоПрограмма "Судьба человека"смерть родителей

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Иван Краско поделился историей о нелепой смерти своей мамы
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