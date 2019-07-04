Промоутер Сергей Лавров рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Бывший промоутер певицы Марины Хлебниковой Сергей Лавров заявил, что у звезды действительно есть большие проблемы с алкоголем, хотя она и утверждает обратное. Мужчина сейчас отдыхает на Капри с друзьями. Они живут в Москве с Хлебниковой в одном подъезде в столичном комплексе «Синяя птица». И в последние годы регулярно видели исполнительницу подшофе. Причем они отмечали разительные перемены в ее внешности. По их словам, певица сильно изменилась, похудела и осунулась. Они считают, что ей необходима помощь специалистов.

Лавров рассказал, что в последний раз работал с Хлебниковой в 2001 году. Тогда она была на пике популярности и ее хиты гремели на всю страну. Исполнительница активно ездила на концерты по всей стране и выступала на корпоративных мероприятиях. А потом про нее как-то резко забыли. При этом сама она не хотела «подстраиваться под изменчивый мир». По-прежнему мечтала о больших заработках.

больше по теме Хлебникова после обвинений в алкоголизме поедет в гастрольный тур Певица даст концерты в Краснодарском крае и Крыму.

Как сказал Лавров, он пытался договориться со звездой об одном из концертов, но та запросила десять тысяч евро за выступление. Как считает промоутер, вина в том, что певица вовремя не поняла, что сумму гонораров надо снижать, есть и на ее покойном директоре. Он устанавливал неадекватные ценники, не хотел идти на уступки, как того требовало веяние времени. Вскоре заказчики совсем перестали спрашивать про Хлебникову. Она просто стала им неинтересна.

Между тем поэтесса Любовь Воропаева рассказала, что после программы Андрея Малахова звезда ей звонила. Она жаловалась на травлю, которую ей устроили в эфире. Воропаева дала ей совет посылать телевизионщиков в будущем подальше. Как сказала поэтесса, пьющей Хлебникову она никогда не видела. А вот в депрессии та действительно пребывает. Ее спутник жизни Антон наложил на себя руки прямо у нее в квартире. Сейчас исполнительница чувствует себя виноватой за произошедшее, сообщает «Комсомольская правда».