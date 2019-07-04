Бургерная Тимати в Перми не проработала и года

Бургерная рэпера Тимати, торговой сетью которой он так всегда хвастается и гордится, в Перми не проработала и года. Точка быстрого питания закрылась. При этом официальные причины, почему так произошло не разглашаются.

Отметим, что заведение располагалось в торговом центре «Ленком». Как рассказал управляющий ТЦ, помещение в данный момент сдается в аренду. На официальном сайте ресторана уже убрали информацию о точке быстрого питания в Перми.

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Отметим, что на различных ресурсах о качестве еды в данной торговой точке пользователи часто оставляли негативные комментарии. Многие отмечали, что такое заведение нельзя называть рестораном. Добавим, что бургерная Тимати в Перми открылась в декабре прошлого года. Правда, сам рэпер на открытие не приехал. Пермский ресторан музыканта не смог оплатить его приезд, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что Тимати практически всегда приезжает на открытие своих торговых точек в разных городах страны. Часто он сам бесплатно раздает бургеры всем желающим. При этом часто возникают давки, а бургеров на всех не хватает. В соцсетях отмечают, что порой подопечным рэпера не удается нормально организовать раздачу бесплатных булок людям.