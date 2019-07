Падение Овечкина с вейкборда признали лучшим видео дня в НХЛ

Падение хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с вейкборда признано в Твиттер-аккаунте НХЛ лучшим видео дня. Смешную запись разместила в сторис Instagram у себя на страничке супруга спортсмена модель Анастасия Шубская. В североамериканской лиге оперативно отреагировали на забавный эпизод.

🤣🤣🤣@ovi8 getting loose on a wakeskate is the best thing you’ll see all day! (🎥 IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/TPJJQWaH8Q

— NHL (@NHL) 3 июля 2019 г.