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Падение Овечкина с вейкборда признали лучшим видео дня в НХЛ

Хоккеист на удержался на доске и рухнул в море.

Падение Овечкина с вейкборда признали лучшим видео дня в НХЛ
Овечкин не удержался на вейкборде/globallookpress.com

Падение хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с вейкборда признано в Твиттер-аккаунте НХЛ лучшим видео дня. Смешную запись разместила в сторис Instagram у себя на страничке супруга спортсмена модель Анастасия Шубская. В североамериканской лиге оперативно отреагировали на забавный эпизод.

Отметим, что дочь актрисы Веры Глаголевой также попробовала удержаться на вейкборде. Она тоже потерпела неудачу, проехав несколько метров и рухнув в море. Многие пользователи в соцсетях отметили, что вдоволь насмеялись над смешным катанием спортсмена и его супруги.

Напомним, что Александр Овечкин с 2005 года выступает в НХЛ. В прошлом сезоне он привел свою команду к победе в Кубке Стэнли. В этом сезоне клубу Овечкина не удалось повторить прошлогодний успех. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сенсационно уступил в серии «Каролине» со счетом 3:4.

После окончания сезона Овечкин отправился на каникулы в Москву. Затем вместе с женой он улетел в Турцию, где в один из дней его можно было заметить на концерте певицы Ольги Бузовой. Оказалось, что хоккеист в прекрасных отношениях с исполнительницей.

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Падение Овечкина с вейкборда признали лучшим видео дня в НХЛ
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