Алибасов попросил не строить фантастических версий о его здоровье

Бари Алибасов в Instagram поделился серией снимков из клиники, где ему был подтвержден врачами ранее поставленный диагноз. Как сказал продюсер, у него действительно химический ожог пищевода 3–4 степени.

Как заявил супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной, сейчас его основная задача урезонить некоторых врачей-экспертов, которые активно делятся в СМИ своими версиями относительно его здоровья. Многие из этих медиков в лучшем случае видели его по телевизору, но при этом все они строят свои фантастические версии относительно его диагноза и самочувствия. Как он считает, все они занимаются самопиаром и погоней за рейтингами.

«При этом подобные эксперты и телевизионные шоу усиленно игнорируют официальные заключения врачей НИИ Склифосовского и лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития. Спасибо всем, кто меня поддерживает и не воспринимает всерьез ложь и провокацию. Ваш Бари Алибасов!» – заявил легендарный продюсер.

Напомним, что Бари Алибасов угодил в клинику после того, как по ошибке выпил ядовитую жидкость «Крот», которой чистят трубы. В течение пяти дней он находился в медикаментозном сне. Прошел даже слух, что Бари Алибасов умер. К счастью, он не подтвердился. Любопытно, что недавно сын Алибасова рассказывал, что у него теперь контрактов с различными рекламными компаниями на 26 миллионов рублей. Он честно признался, что серьезно обогатился на истории с отравлением своего отца. При этом молодой человек не видит в этом ничего зазорного.