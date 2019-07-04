Сергей Лазарев сравнил своего сына с котом из «Шрека»

Певец Сергей Лазарев на своей страничке в Instagram разместил очень милый снимок своего сына Никиты. Ребенок на фотографии стоит и смотрит на отца, который его фотографирует. У него очень смешная прическа.

«У котика из «Шрека» появился конкурент! Ох, уж эти глаза. Обожаю! Этим глазам можно все», — заявил музыкант.

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Отметим, что Сергей Лазарев только спустя два года после рождения сына признался, что у него есть ребенок. Он заявил, что живет с девушкой, которая далека от музыки. В соцсетях в последнее время он с завидной регулярностью выкладывает снимки ребенка. Однажды Лазарев ради того, чтобы увидеть Никиту, даже сорвался с гастролей и прилетел к нему на один день в столицу.

Добавим, что Лазарев очень не любит распространяться о своей личной жизни. К примеру, он так и не озвучил имя девушки, с которой живет. Не так давно в интервью Регине Тодоренко Сергей Лазарев рассказывал, что в детский сад его ребенка водит нянечка. При этом в группе практически никто не знает, кто является отцом мальчика.