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Волочкова снова резко ответила на критику «недолюбленных комментаторш»

Бывшая балерина посоветовала всем недовольным отписаться от ее страница в Instagram.

Волочкова снова резко ответила на критику «недолюбленных комментаторш»
Анастасия Волочкова посоветовала критикам отписать от ее страницы в Instagram/. ФОТО: БОРИС КУДРЯВОВ/"ЭГ"

Новый творческий проект Анастасии Волочковой «Клоун и балерина» занимает все мысли, отнимает силы и здоровье бывшей балерины. Она мечтает повторить успех Анапы на столичной сцене и поэтому очень старается, не обращая на полученную на днях травму, из-за которой не спала всю предыдущую ночь.

Возможно, в поиске поддержки своих поклонников артистка снова включила комментарии в своем Instagram, но тут же пожалела об этом – на звезду опять посыпалась критика и нелестные высказывания относительно таланта Анастасии.

«Надо мне сохранять спокойствие от злыдень недолюбленных мужчинами и жизнью. А вы на высоте попробуйте исполнить такие трюки, милые дамы. И вас ваши мужчины оценят за ваш труд! Но…. Сможете ли…? А музыка!! Полет! Это моя стезя! Не дам вам более возможности на этой творческой странице изливать пустые и безнадежные, уродливые, завистливые обсуждения», — негодует Волочкова.

Более того, бывшая балерина советует критикам отписаться от нее – она сама их не знает и знать не хочет.

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Волочкова снова резко ответила на критику «недолюбленных комментаторш»
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