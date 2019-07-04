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Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой

Он считает, что многие решили попросту напомнить о себе после заезда Примадонны по перрону.

Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой
Многие звезды могли просто попиариться на истории с Пугачевой/globallookpress.com

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что многие звезды просто решили попиариться на истории вокруг выезда на перрон Рижского вокзала певицы Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна — виртуальная королева, а вот ее «свита» оказалась на подхвате. Сразу стала раздавать направо и налево комментарии по этой неоднозначной ситуации. Как заметил Манукян, даже «отлученный от престола поп-король» Филипп Киркоров не забыл высказаться. Единственный, как считает депутат, кто правильно поступил – это супруг Примадонны Максим Галкин. Он просто промолчал.

Алла Пугачева
Манукян считает, что звезды пиарятся на имени Пугачевой/globallookpress.com

Как утверждает Манукян, ему непонятно, почему многие артисты так резко возбудились по теме проезда по перрону Аллы Пугачёвой. Все их слова, произнесенные в различных интервью, он сравнил с «Голубым огоньком», который случился летом. Сам он считает, что Примадонне ничего не грозит за этот проезд. Проблемы могут быть только у начальника вокзала.

«Не сама же она калитку открыла и заехала на перрон. Вообще, конечно, Алла Борисовна – это прекрасный маркер для артистов. Чуть услышат они о том, что «Пугачеву обижают» и сразу выставляют редуты в ее защиту», – отметил Вадим Манукян, слова которого приводит портал Dni.ru.

Отметим, что в обществе уже несколько дней кипят страсти вокруг проезда Аллы Пугачевой на люксовом автомобиле по перрону Рижского вокзала. Многие россияне посчитали, что Примадонна переступила рамки дозволенного. В ГИБДД пообещали провести проверку скандальной ситуации. Не исключено, что звезде выпишут административный штраф.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиВадим МанукянМаксим ГалкинФилипп Киркоров

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Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой
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