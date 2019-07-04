НОВОСТИ

Приятное с полезным: Максим Галкин на отдыхе даст концерт

Выступление российской звезды пройдет 12 июля.

Приятное с полезным: Максим Галкин на отдыхе даст концерт
Галкин даст концерт в Латвии/globallookpress.com

Телеведущий и шоумен Максим Галкин в сторис Instagram анонсировал свой концерт в Юрмале. На кадрах размещенной им видеозаписи можно увидеть афишу с юмористом. Судя по всему, Галкин увидел ее, когда гулял по городу. Концерт звезды пройдет 12 июля. Таким образом супруг Аллы Пугачевой совместит приятное с полезным – отпуск и выступление пред латвийской публикой.

Максим Галкин
Максим Галкин выступит с концертом в Юрмале/instagram.com/maxgalkinru/

Добавим, что на днях случился крупный скандал с участием его супруги Аллы Пугачевой. Звезду на шикарном лимузине подвезли прямо по перрону к вагону на Рижском вокзале столицы. В обществе поднялась волна возмущения, которая не утихает до сих пор. Многие считают, что Примадонна могла бы на общих основаниях прогуляться до вагона.

А вот звезды шоу-бизнеса встали на защиту певицы. Они считают, что за пятьдесят лет на сцене певица заслужила того, чтобы ей оказывали повышенное внимание. Продюсер Бари Алибасов и вовсе сказал, что во времена его молодости на перрон можно было заехать прямо на тракторе.

Кстати, певица недавно вышла в свет первый раз после скандала. В Юрмале она посетила выступление балета «Тодес». Примадонна сидела в первых рядах со своим супругом и дочкой Лизой. После выступления она аплодировала участникам балета Аллы Духовой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Приятное с полезным: Максим Галкин на отдыхе даст концерт
Интересно?
Поделись с друзьями: