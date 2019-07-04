Приятное с полезным: Максим Галкин на отдыхе даст концерт

Телеведущий и шоумен Максим Галкин в сторис Instagram анонсировал свой концерт в Юрмале. На кадрах размещенной им видеозаписи можно увидеть афишу с юмористом. Судя по всему, Галкин увидел ее, когда гулял по городу. Концерт звезды пройдет 12 июля. Таким образом супруг Аллы Пугачевой совместит приятное с полезным – отпуск и выступление пред латвийской публикой.

Добавим, что на днях случился крупный скандал с участием его супруги Аллы Пугачевой. Звезду на шикарном лимузине подвезли прямо по перрону к вагону на Рижском вокзале столицы. В обществе поднялась волна возмущения, которая не утихает до сих пор. Многие считают, что Примадонна могла бы на общих основаниях прогуляться до вагона.

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А вот звезды шоу-бизнеса встали на защиту певицы. Они считают, что за пятьдесят лет на сцене певица заслужила того, чтобы ей оказывали повышенное внимание. Продюсер Бари Алибасов и вовсе сказал, что во времена его молодости на перрон можно было заехать прямо на тракторе.

Кстати, певица недавно вышла в свет первый раз после скандала. В Юрмале она посетила выступление балета «Тодес». Примадонна сидела в первых рядах со своим супругом и дочкой Лизой. После выступления она аплодировала участникам балета Аллы Духовой.