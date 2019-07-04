Хлебникова после обвинений в алкоголизме поедет в гастрольный тур

Певица Марина Хлебникова, которую не так давно обвинили в алкогольной зависимости, отправляется в большой гастрольный тур, который затронет несколько городов Краснодарского края, а также Керчь, расположенный в Крыму. В Instagram звезда сообщила, что кроме нее на гастроли поедут такие команды, как группа «Стрелки», Сектор газа», «140 ударов в минуту», а также Михаил Муромов, Кай Метов, Сергей Дубровин. Все эти исполнители блистали в девяностых годах.

Отметим, что концерты состоятся в Краснодаре, усадьбе Фамилия, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Керчи, Сочи, Дагомысе и в Туапсинском районе на стадионе «Олимп».

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Таким образом певица ответила всем недоброжелателям, которые считают, то сейчас она беспробудно пьет и не занимается творчеством. Сама исполнительница ранее говорила, что действительно сильно похудела и неважно выглядит. Однако причины вовсе не в пристрастии к алкоголю. Просто год назад она потеряла мужа и до сих пор не может оправиться от переживаний.

Добавим, что Марина Хлебникова получила широкую известность в девяностых годах. Она исполнила несколько очень ярких песен, которые вмиг стали хитами. Сейчас, конечно, звезда уже не в состоянии собрать полные залы поклонников, поэтому выступает в тандеме с другими звездами из прошлого.