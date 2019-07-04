Рита Дакота похвасталась меняющими цвет штанами

Это сегодня, на радость многочисленным поклонникам, певица Рита Дакота полна сил, жизнелюбия, у нее множество творческих планов и немало достижений в профессии. Но еще год назад за звезду, которая очень тяжело переживала измену, разрыв, а затем и развод с мужем Владом Соколовским. Одним смыслом жизни для артистки тогда стала их новорожденная дочь Мия.

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Теперь от хандры и депрессии не осталось и следа: Рита записывает композиции и выступает на различных площадках. Кстати, в совеем Istagram она поделилась одним забавным случаем, который произошел за кулисами после очередного концерта.

«Случайно сделали фото за сценой и угорели. Штаны светодиодные! Видимо, в эфире под софитами в кадре будут одни штаны», — шутит Дакота. И тут же решает провести опрос среди своих подписчиков: какого цвета на самом деле штаны.

Возможно, позже артистка откроет этот секрет. Ну, а фанаты звезды пока спорят по этому поводу в комментариях, предлагая свои варианты.