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Потерявшая пальцы в аварии Настя Кудри освоила фортепиано

Певица отметила странный парадокс, который случился у нее после ДТП.

Потерявшая пальцы в аварии Настя Кудри освоила фортепиано
Настя Кудри освоила игру на фортепиано после страшного ДТП/globallookpress.com

Певица Настя Кудри научилась играть на фортепиано. Как заметила дочь топ-менеджера компании УГМК Игоря Кудряшкина, после страшного ДТП, в результате которого ей частично ампутировали два пальца на правой руке, с ней случился странный парадокс. Ей захотелось играть на фортепиано. Хотя, как она отмечает, все должно было быть наоборот. Певица заметила, что кайфует от игры на этом музыкальном инструменте.

Настя Кудри
Настя Кудри потеряла два пальца в аварии/globallookpress.com

«Я могу сыграть любую мелодию, знаю аккорды. Я начала сочинять мелодию. За сложные я пока не берусь, а вот простые – легко», — сказала яркая исполнительница, которая только начинает свой путь на большой сцене.

Напомним, что страшная авария с Настей Кудри произошла в районе Ниццы. Автомобиль упал с высокой скалы. Певица уходила от ДТП и машины вылетела с трассы. В итоге ей ампутировали частично мизинец и безымянный палец. Какое-то время девушка скрывала серьезные повреждения, но позже все-таки решила во всем сознаться.

По словам Насти Кудри, сейчас она пишет сразу два альбома. Они разножанровые. В одном собраны композиции в стиле рэп, а во втором — космические звуки. Как отмечает певица, это будет новый жанр для нее. Сейчас она открыла студию прямо у себя дома. Как считает исполнительница, нужно экспериментировать в музыке, чем она сейчас и занимается, сообщает «Комсомольская правда».

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Игорь КудряшкинНастя КудриНицца

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Потерявшая пальцы в аварии Настя Кудри освоила фортепиано
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