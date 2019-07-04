Многодетная мама Довлатова показала шикарную фигуру в купальнике

Подписчицы уверены, что ведущая может служить отличным примером для подражания.

Поклонники радиоведущей Аллы Довлатовой частенько критикуют ее за губы, которые, по мнению фанатов, она увеличила крайне неудачно. Что же касается фигуры многодетной мамы, то здесь никаких замечаний к Алле нет – одно восхищение.

больше по теме Довлатова рассказала о курьезном свидании Собчак Забавная история приключилась много лет назад, когда светская львица еще не была замужем.

Очередной повод удивиться стройности Довлатовой у ее фанатов появился накануне, когда ведущая поделилась снимком из бассейна в одном из черноморских городов, где в настоящее отдыхает с детьми звезда. На снимке Алла оперевшись на перила, стоит в светлом купальнике, демонстрируя шикарную фигуру.

Фолловеры признались, что Довлатовой может позавидовать любая женщина. Многие удивляются тому, как Алле, многодетной маме, удалось сохранить стройное телосложение. Кроме того, фанатки уверены, что ведущая может служить отличным примером для подражания.