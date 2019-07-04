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Многодетная мама Довлатова показала шикарную фигуру в купальнике

Подписчицы уверены, что ведущая может служить отличным примером для подражания.

Многодетная мама Довлатова показала шикарную фигуру в купальнике
Алла Довлатова отдыхает с детьми на черноморском побережье. ФОТО: INSTAGRAM.COM

Поклонники радиоведущей Аллы Довлатовой частенько критикуют ее за губы, которые, по мнению фанатов, она увеличила крайне неудачно. Что же касается фигуры многодетной мамы, то здесь никаких замечаний к Алле нет – одно восхищение.

Очередной повод удивиться стройности Довлатовой у ее фанатов появился накануне, когда ведущая поделилась снимком из бассейна в одном из черноморских городов, где в настоящее отдыхает с детьми звезда. На снимке Алла оперевшись на перила, стоит в светлом купальнике, демонстрируя шикарную фигуру.

Фолловеры признались, что Довлатовой может позавидовать любая женщина. Многие удивляются тому, как Алле, многодетной маме, удалось сохранить стройное телосложение. Кроме того, фанатки уверены, что ведущая может служить отличным примером для подражания.

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Многодетная мама Довлатова показала шикарную фигуру в купальнике
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