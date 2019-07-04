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Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

После этой встречи девушка осталась кране разочарованной.

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
После встречи с матерью в колонии, Черно впала в депрессию. ФОТО: INSTAGRAM

Сплошные разочарования в последнее время преследуют звезду «Дома-2» Сашу Черно. Причем, касается это, в основном, ее лично. Напомним, не так давно девушка была буквально раздавлена, когда взвесившись, узнала свой вес – 140 килограммов.

Теперь же на своей странице в Instagram Саша рассказала о более серьезных переживаниях. Она побывала в тюрьме, где встретилась о своей матерью, бросившей ее на попечение бабушки. Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.

Мать и дочь и раньше не часто встречались из-за постоянных обид, а когда родительница попала в места не столь отдаленные, общение практически прекратилось. Но недавно Саша Черно все же побывала с мужем в колонии, где отбывает свой очередной срок мать девушки.

«Вы не представляете, какое разочарование меня постигло. Мою сестру, например, она не видела 10 лет. Оставила ее в семь лет у бабушки, сказав, что придет через полчаса, но так и не вернулась. Ноль эмоций. На меня — примерно то же самое. Отнеслась, будто мы ей должны, пыталась умничать и отчитывать… Никакого раскаяния, благодарности — ничего», — пишет Черно.

Неприятные воспоминания, по признаниям Саши, просто выбили ее из колеи, и она впала в глубокую депрессию. Ведь, как признается девушка, вспоминать предательство матери ей с годами все больнее и больнее.

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Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
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