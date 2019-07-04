Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров

Уже не первый месяц певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная публике как Глюк’oZa, вместе с семье живет в Испании. Как объясняла это решение звезда, ей необходима пауза в работе, чтобы подольше пообщаться со своими домашними. Впрочем, по неотлагательным делам артистка все же заезжает в Москву.

В Испании Наталья все свое свободное время проводит с дочерьми Лидой и Верой и выкладывает их снимки в Instagram. Не забывает певица поделиться и своими фотографиями. Одна из них в появилась в Сети накануне. Пост оказался весьма смелым, что, кстати, в духе артистки. Дело в том, что на снимке Наталья абсолютно без макияжа, без фильтров и фотошопа.

Подписчики были удивлены: они привыкли видеть Глюкозу в другом образе. Однако многим понравилось! «Не узнала. На себя не похожа», «Ну и правильно! Так гораздо лучше», «Вот всегда бы так, без прикрас», — комментируют в Сети.

Напомним, Глюк’оZa замужем за Александром Чистяковым уже 13 лет, кстати, именно такая же разница в возрасте между супругами. И пара – абсолютно счастлива. Поклонники не раз интересовались у звезды, как смотрит ее супруг на то, что она выкладывает в интернет, порой, откровенные снимки. Оказывается, муж не против.