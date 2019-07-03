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«Возвращение мумии»: Екатерина Стриженова похвасталась помолодевшим лицом

Известная телеведущая побывала в кабинете косметолога.

«Возвращение мумии»: Екатерина Стриженова похвасталась помолодевшим лицом
Екатерина Стриженова после косметических процедур буквально помолодела. ФОТО: INSTAGRAM.COM/STRIZHENOVAE/

Внешний вид телеведущей Екатерины Стриженовой давно вызывает зависть и восхищение поклонников и коллег. Звезда телевидения, действительно, много времени уделяет уходу за собой и поддерживает форму. Например, с месяц назад Екатерина, только заметив лишние килограммы, тут же приняла решение совершать пешие прогулки.

Кроме того, у ведущей есть своя система питания, не обходит стороной звезда и косметические кабинеты. О посещение одного из них Стриженова рассказала в своем Instagram. Ей нужно было «вернуть лицо» после ночной смены.

Как отмечает Екатерина, названия самой процедуры она не запомнила. Но описывая манипуляции специалиста, отметила, что сначала по ее лицу «прошлись» аппаратом с водой под напором, а затем наложили гипсовую маску. Каково же было удивление звезды, когда после снятия маски лицо Екатерины стало не только отдохнувшим, но и помолодевшим. За те 20 минут, что длилась процедура, Екатерина успела даже поспать.

«Какое-то возвращение мумии, извините!» — написала одна из подписчиц Стриженовой. «У меня такая же ассоциация!» — не обиделась звезда.

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«Возвращение мумии»: Екатерина Стриженова похвасталась помолодевшим лицом
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