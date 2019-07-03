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Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы

Также у звезды ухудшилось зрение.

Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы
Бритни Спирс / www.instagram.com/britneyspears/

Не секрет, что Бритни Спирс переживает не самые простые времена. В апреле этого года поп-звезда вышла из психиатрической клиники. Певица стала активно заниматься физическими упражнениями, чтобы сбросить вес. Однако похудение дается ей нелегко, признается сама Бритни. С большим усилием ей удалось сбросить полтора килограмма.

В этот раз Спирс у себя в Instagram похвасталась, что она смогла потерять уже почти два килограмма, употребляя в пищу много овощей и фруктов. Следом певица призналась, что страдает от головных болей, астмы. Также у артистки слабое зрение и она часто подвергается стрессу.

Далее она опубликовала картинку, которая наглядно показывает, какие фрукты и овощи надо употреблять при том или ином недуге. Так, при астме рекомендуется есть шпинат, морковь, яблоки, чеснок и лимон, а при плохом зрении — морковь и сельдерей.

Поклонники певицы оценили то, что она старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Напомним, что недавно Бритни Спирс отдыхала на островах в Атлантическом океане, восстанавливая свое душевное и физическое здоровье. Папарацци даже засняли певицу в тот момент, когда она исполняла акробатические трюки на пляже.

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Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы
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