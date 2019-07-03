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Успенская в завуалированной форме ответила возмущенным хейтерам

Многим поклонникам не понравилось, что певица так рьяно защищает Пугачеву после ее "выходки".

Успенская в завуалированной форме ответила возмущенным хейтерам
Любовь Успенская. Фото: globallookpress

Любовь Успенская в Instagram порассуждала о том, как зависть и злоба портят внешность. Певица отметила, что знала многих успешных людей, которые из-за негативных эмоций теряли былую привлекательность.

«Такие чувства можно сковать внутри, но однажды они все равно вылезают наружу, сказываются на внешности, на мимике, на фигуре», — написала Любовь Успенская.

По мнению «королевы шансона», красота – ключ к долголетней красоте. Успенская заверила поклонников, что её жизненный опыт доказал эту простую истину. Певица посоветовала завистникам поменять свое отношение к жизни. Подписчики были не так благосклонны к звезде.

«Простите, но красоты в вас осталось мало. Это что, все из-за злобы?», «Пустые слова. Сначала надо отказаться от пластики: тогда будет видна твоя мимика и фигура», «Сказал человек, который любит собак больше, чем людей», — написали в комментариях.

Возможно, Любовь Успенская дала «дружеский совет» подписчикам неспроста. Певица обомлела, когда увидела реакцию россиян на выходку Аллы Пугачевой. «Королева шансона» заявила, что Примадонна в силу статуса и возраста имеет право подъехать на машине прямиком к поезду. Ибо заслужила.

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завистькрасотаЛюбовь Успенская

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Успенская в завуалированной форме ответила возмущенным хейтерам
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