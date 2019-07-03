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31-летняя дочь Салтыковой за девять лет не завела ни одного романа

Алиса занимается сольной карьерой и пока не планирует детей.

31-летняя дочь Салтыковой за девять лет не завела ни одного романа
Ирина Салтыкова и дочь Алиса. Фото: globallookpress

Алиса Салтыкова решила пойти по стопам матери. 31-летняя наследница сделала кавер на песню «Серые глаза», которую пела её мама. Дочь Ирины Салтыковой снимает клипы и собирается путешествовать по России. Однако из-за проблем между родителями Алиса не торопится вступать в брак.

«У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине. Последний раз он был у меня девять лет назад. Нет ни времени, ни энергии на отношения. К тому же мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне, как к ребенку», — рассказала Алиса Салтыкова «Экспресс газете».

Певица подчеркнула, что характер у неё своенравный. Она не требует от мужчин дорогих подарков, цветов и ухаживаний. Даже линолеум в квартире Алиса клала сама. Певица долгое время жила в Европе, поэтому привыкла платить за себя в ресторане.

Алиса Салтыкова. Фото
Алиса Салтыкова не уверена, что заведет детей. Фото: globallookpress

При этом Алиса Салтыкова не прочь встретить мужчину, но такого, который бы не бросил своих детей, несмотря на разрыв. Её мама прожила с Виктором Салтыковым восемь лет. Отец почти не общался с дочерью после развода. Вот уже 20 лет он занимается собственной семьей.

По этой же причине Алиса Салтыкова не торопится заводить детей. Певица сомневается, будет ли она когда-нибудь рожать. Дочь Салтыковой хочет дать наследнику любящую семью и преданного отца.

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Алиса СалтыковаИрина Салтыковаличная жизнь

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31-летняя дочь Салтыковой за девять лет не завела ни одного романа
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