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Яна Рудковская расстроилась из-за грядущих изменений в Instagram

Скоро соцсеть избавится от лайков и просмотров.

Яна Рудковская расстроилась из-за грядущих изменений в Instagram
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

Яна Рудковская собиралась в очередной раз порадовать поклонниц фото и видео с Недели моды в Париже, но столкнулась с проблемой. Продюсер заметила, что ролики едва грузятся, а снимки удаляются. Рудковская знает, в чем причина неполадок. В скором времени Instagram откажется от лайков и просмотров.

«Мне жаль лайки и просмотры, было же интересно, всегда можно было оценить по ним: идею, событие и качество контента! А сейчас будет только фото и комментарии… В общем, мне жаль. Насладимся последними денёчками вашего внимания. Скоро будет все тут иначе», — написала Яна Рудковская.

Продюсер заявила, что система уже заработала в Канаде. Знакомые присылали ей скриншоты нововведения. Рудковская не понимает, зачем руководство Instagram отказывается от лайков и просмотров. По мнению звезды, это невыгодно с точки зрения рекламного рынка.

В комментариях неприятную особенность заметила Саша Савельева. Певица призналась, что пыталась трижды загрузить фотографию, но каждый раз Instagram её удалял. Звезде также интересно, каким станет Instagram после изменений.

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InstagramСаша СавельеваЯна Рудковская

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Яна Рудковская расстроилась из-за грядущих изменений в Instagram
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