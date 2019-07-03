Навка с опозданием поздравила Сотникову с днем рождения

1 июля российской фигуристке Аделине Сотниковой исполнилось 23 года. С небольшим запозданием ее поздравила супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова — Татьяна Навка.
Спортсменка отметила, что жизнь девушки только начинается в 23 года. По словам Навки, впереди Аделину ждет и женское счастье, и насыщенная событиями карьера.
«Ты теперь навсегда будешь Олимпийской Чемпионкой, а значит непобедимой!!! Но что ещё важнее — ты очень Светлый, добрый, честный и красивый человек!!! А у таких людей обязательно все получится, я уверена в этом», – написала Татьяна у себя в Instagram.
Фигуристка также напомнила, что в этом году Сотникова присоединилась к ее проекту «Руслан и Людмила», и выразила уверенность, что с участием Аделины постановка заиграет новыми красками.
Напомним, что в мае Аделина Сотникова отдыхала на Бали, где восстанавливала свою физическую форму. В отпуске фигуристка продемонстрировала, что способна на многое. Так, несмотря на отсутствие тяжелых физических тренировок, девушка легко может встать на мостик.