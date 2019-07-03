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Навка с опозданием поздравила Сотникову с днем рождения

Молодой фигуристке исполнилось 23 года.

Навка с опозданием поздравила Сотникову с днем рождения
Аделина Сотникова / www.instagram.com/adelina_sotnikova14/

1 июля российской фигуристке Аделине Сотниковой исполнилось 23 года. С небольшим запозданием ее поздравила супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова — Татьяна Навка.

Спортсменка отметила, что жизнь девушки только начинается в 23 года. По словам Навки, впереди Аделину ждет и женское счастье, и насыщенная событиями карьера.

«Ты теперь навсегда будешь Олимпийской Чемпионкой, а значит непобедимой!!! Но что ещё важнее — ты очень Светлый, добрый, честный и красивый человек!!! А у таких людей обязательно все получится, я уверена в этом», – написала Татьяна у себя в Instagram.

Фигуристка также напомнила, что в этом году Сотникова присоединилась к ее проекту «Руслан и Людмила», и выразила уверенность, что с участием Аделины постановка заиграет новыми красками.

Напомним, что в мае Аделина Сотникова отдыхала на Бали, где восстанавливала свою физическую форму. В отпуске фигуристка продемонстрировала, что способна на многое. Так, несмотря на отсутствие тяжелых физических тренировок, девушка легко  может встать на мостик.

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Аделина Сотниковадень рожденияпоздравление с днем рожденияТатьяна Навка

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Навка с опозданием поздравила Сотникову с днем рождения
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