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Отпуск удался: Бузова станцевала с незнакомцем на столе

Ведущая «Дома-2» повеселилась на пару с подругой в Сан-Тропе.

Отпуск удался: Бузова станцевала с незнакомцем на столе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова меньше, чем на два дня прилетела на Лазурный берег к подруге. После отдыха в Турции и Италии ведущей «Дома-2», видимо, захотелось снова отдохнуть. Певица большую часть времени проводит на шикарной вилле с бассейном, где не перестает демонстрировать фигуру в купальнике.

Иногда Бузова отправляется на море, а ночью гуляет в ресторанах. Для вечернего выхода певица выбрала серебристое мини-платье и туфли на шпильках. Звезда отправилась в необычное заведение. Особенность ресторана заключается в том, что танцоры и танцовщицы устраивают представления прямо на столах и барных стойках.

Ольга Бузова. Фото
Бузова станцевала на барной стойке. Скриншот: instagram.com/buzova86/

В Stories Ольга Бузова спросила у подписчиков: будут ли у неё танцы на столах? Видимо, поклонники ответили положительно. Спустя некоторое время певица забралась на барную стойку и станцевала с незнакомым мужчиной.

Завершился вечер устрицами и шампанским. Это был последний день Бузовой в Сан-Тропе. На следующее утро звезда вылетела в Москву на съемки.

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Отпуск удался: Бузова станцевала с незнакомцем на столе
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