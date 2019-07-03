Отпуск удался: Бузова станцевала с незнакомцем на столе

Ольга Бузова меньше, чем на два дня прилетела на Лазурный берег к подруге. После отдыха в Турции и Италии ведущей «Дома-2», видимо, захотелось снова отдохнуть. Певица большую часть времени проводит на шикарной вилле с бассейном, где не перестает демонстрировать фигуру в купальнике.

Иногда Бузова отправляется на море, а ночью гуляет в ресторанах. Для вечернего выхода певица выбрала серебристое мини-платье и туфли на шпильках. Звезда отправилась в необычное заведение. Особенность ресторана заключается в том, что танцоры и танцовщицы устраивают представления прямо на столах и барных стойках.

В Stories Ольга Бузова спросила у подписчиков: будут ли у неё танцы на столах? Видимо, поклонники ответили положительно. Спустя некоторое время певица забралась на барную стойку и станцевала с незнакомым мужчиной.

Завершился вечер устрицами и шампанским. Это был последний день Бузовой в Сан-Тропе. На следующее утро звезда вылетела в Москву на съемки.