Независимые врачи подтвердили отравление Бари Алибасова

Одной из самых громких тем последнего месяца стало отравление Бари Алибасова. Продюсер случайно глотнул ядовитую жидкость «Крот» и попал в реанимацию института Склифосовского. Однако после выписки зрители стали подозревать создателя группы «НА-НА» в обмане. Якобы продюсер делает все, чтобы распиарить свое детище к юбилейному туру.

Медики из института Склифосовского подтвердили, что Бари Алибасов едва не умер от химических ожогов после отравления. Даже выписке из реанимации общественность отказывается верить. Тогда Алибасов обратился в «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России», чтобы покончить со слухами.

Во время обследования независимые врачи провели гастроскопию. Гастроэнтерологи выяснили, что у Алибасова действительно обнаружился химический ожог пищевода 4 степени, ожог желудка 2 степени и ожоговый гастрит. В заключении медики написали, что повреждения появились из-за действия веществ, содержащих щелочь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».