Появилось первое фото с итальянской свадьбы Топалова и Тодоренко

В конце мая Регина Тодоренко об’явила о скорой свадьбе. Со своим возлюбленным Владом Топаловым телеведущая расписалась в ЗАГСе в прошлом году в день его рождения — 25 октября. Вскоре у них родился наследник — Михаил. Девушка признавалась, что ни о каком празднике не мечтала, но муж настоял на пышной свадьбе. Последние недели телеведущая занималась не только работой, но и организацией торжества. В этом возлюбленный старался ей помогать.

На днях Регина похвасталась, что последняя примерка свадебного платья прошла успешно. Вскоре после этого она уехала в Италию вместе с семьей. 2 июня на фоне заката влюбленные с близкими устроили небольшое застолье, а на следующий день состоялась сама свадьба. Весь день ни Тодоренко, ни Топалов не делились снимками с праздника. Все о чем сообщила телеведущая: она сильно нервничала перед важным событием.

Ближе к вечеру в Сети все же появились первые кадры с итальянской свадьбы. На снимке невеста предстала в элегантном белом платье с глубоким декольте и нежным шифоном покрывающим наряд вместо традиционной фаты. Жених, который потерял чемодан по приезду в теплую страну, все-же нашел выход из ситуации. Он был не в фортах и футболке, а в черных брюках и белоснежном смокинге. Молодожены позировали на балконе старинного здания с красочным видом на город.

Среди гостей были не только родственники пары, но и друзья: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие. Помогала организовывать праздник сестра Влада Алина, которой принадлежит агентство. Напомним, что познакомились влюбленные, когда играли вместе в спектакле. Первое время они скрывали свои отношения, но со временем все тайное стало явным.

К слову, на торжестве появилась подруга Регины и Влада Ольга Лукьянова. Она тоже поделилась снимками с прадзника. «Невероятно красивая свадьба любимого друга Влада и его прекрасной и не менее любимой Регины. Но пока только моя фотка… остальное можно после 11 июля», — написала девушка.