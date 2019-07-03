Ушедший в декрет Кирилл Сафонов отрастил бороду

В конце марта этого года Саша Савельева подарила своему супругу Кириллу Сафонову сына Леона. Для певицы ребенок стал первенцем, а актер уже воспитывает взрослую дочь.

Чтобы полностью посвятить себя материнству, Савельева навсегда попрощалась с группой «Фабрика», а Сафонов, в свою очередь, взял декретный отпуск, чтобы помогать жене с ребенком. Актер признался, что они разделяют обязанности по уходу за маленьким Леоном.

На своей странице в Instagram Сафонов опубликовал новое селфи и тем самым вызвал бурное обсуждение внешности в Сети. Актер отрастил бороду и немного поправился. Некоторые подписчики сочли, что артист заметно постарел за последнее время.

«Ничего себе, как постарели», «Вам без бороды и усов намного лучше!», «Вас не узнать, бородка, старше выглядите», «Зачем борода? Ну портит же!», «Раздобрел», «Какой старенький стал», «Не узнала», «Нифига себе как постарели))))) в сериале Татьянин день, вы всё равно были моложе», – отметили поклонники в комментариях.

Напомним, что ранее Сафонов заявил о намерении рассказывать о радостях и трудностях отцовства на своей странице в Instagram.