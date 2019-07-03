НОВОСТИ

Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста

Певица не понимает, почему люди готовы отдавать деньги за банальные идеи.

Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста
Саша Савельева. Фото: globallookpress

Саша Савельева призналась поклонникам, что однажды попала на тренинг личностного роста. Певица вспомнила об этом случае после того, как посмотрела новый клип «Дискотеки аварии» «Коуч». В ролике музыканты высмеивают психологические тренинги.

Савельева полностью согласна с группой. Певица оказалась вместе с другом на тренинге коуча, который популярен во всем мире. Саша Савельева сразу пояснила,  что это был не оскандалившийся в России Тони Роббинс.

Однако заграничный коуч говорил банальности за баснословные деньги. Публика состояла из бизнесменов и влиятельных людей. Певицу смутило, что люди слушали коуча, затаив дыхание.

«Я была, мягко сказать, удивлена… мы настолько несчастны? Мы не знаем, как жить? А кто на самом деле знает? Или нам нужен проводник, сенсей, нам нужно все время за кем-то следовать, внимать чьим-то мыслям?» – написала Саша Савельева.

Напомним, артистка недавно стала мамой. С мужем Кириллом Сафоновым певица выбрала для сына необычное имя – Леон. Савельева в скором времени планирует вернуться на сцену. В прессе появилась информация, что артистка готова выступать за 350 тысяч рублей. Певица опровергла данные расценки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramСаша Савельеватренинги

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста
Интересно?
Поделись с друзьями: