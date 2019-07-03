Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста

Саша Савельева призналась поклонникам, что однажды попала на тренинг личностного роста. Певица вспомнила об этом случае после того, как посмотрела новый клип «Дискотеки аварии» «Коуч». В ролике музыканты высмеивают психологические тренинги.
Савельева полностью согласна с группой. Певица оказалась вместе с другом на тренинге коуча, который популярен во всем мире. Саша Савельева сразу пояснила, что это был не оскандалившийся в России Тони Роббинс.
Однако заграничный коуч говорил банальности за баснословные деньги. Публика состояла из бизнесменов и влиятельных людей. Певицу смутило, что люди слушали коуча, затаив дыхание.
«Я была, мягко сказать, удивлена… мы настолько несчастны? Мы не знаем, как жить? А кто на самом деле знает? Или нам нужен проводник, сенсей, нам нужно все время за кем-то следовать, внимать чьим-то мыслям?» – написала Саша Савельева.
Напомним, артистка недавно стала мамой. С мужем Кириллом Сафоновым певица выбрала для сына необычное имя – Леон. Савельева в скором времени планирует вернуться на сцену. В прессе появилась информация, что артистка готова выступать за 350 тысяч рублей. Певица опровергла данные расценки.