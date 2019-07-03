Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста

Певица не понимает, почему люди готовы отдавать деньги за банальные идеи.

Саша Савельева призналась поклонникам, что однажды попала на тренинг личностного роста. Певица вспомнила об этом случае после того, как посмотрела новый клип «Дискотеки аварии» «Коуч». В ролике музыканты высмеивают психологические тренинги.

Савельева полностью согласна с группой. Певица оказалась вместе с другом на тренинге коуча, который популярен во всем мире. Саша Савельева сразу пояснила, что это был не оскандалившийся в России Тони Роббинс.

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Однако заграничный коуч говорил банальности за баснословные деньги. Публика состояла из бизнесменов и влиятельных людей. Певицу смутило, что люди слушали коуча, затаив дыхание.

«Я была, мягко сказать, удивлена… мы настолько несчастны? Мы не знаем, как жить? А кто на самом деле знает? Или нам нужен проводник, сенсей, нам нужно все время за кем-то следовать, внимать чьим-то мыслям?» – написала Саша Савельева.

Напомним, артистка недавно стала мамой. С мужем Кириллом Сафоновым певица выбрала для сына необычное имя – Леон. Савельева в скором времени планирует вернуться на сцену. В прессе появилась информация, что артистка готова выступать за 350 тысяч рублей. Певица опровергла данные расценки.