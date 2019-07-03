Клаудия Шиффер показала эксклюзивный подарок от Карла Лагерфельда

Известный кутюрье Карл Лагерфельд навсегда покинул нас в феврале 2019 года. Совсем недавно в Париже была организована церемония, посвященная памяти великого модельера. Одной из гостей мероприятия стала Клаудия Шиффер, которая отметила, что многим обязана Лагерфельду.

Ранее супермодель даже поделилась самым ярким воспоминанием, связанным с кутюрье. Речь идет о мероприятии Chanel в Вене, где Лагерфельд танцевал вальс перед моделями и смеялся. Шиффер отметила, что навсегда запомнит легендарного Карла именно таким.

В этот раз на своей странице в соцсети Instagram икона 90-х снова решила поделиться теплым воспоминанием о модельере. Клаудия опубликовала снимок, где она позирует вместе с сумочкой Chanel. По ее словам, Лагерфельд лично создал рисунок для аксессуара, а затем, увидев, как модель восторгается результатом его работы, подарил ту самую сумочку ей. Все это происходило в начале 90-х годов.

«Он был единственным человеком, который мог сделать черно-белый принт таким красочным», – подписала снимок 48-летняя Шиффер.

больше по теме Лагерфельд однажды пристыдил Кортни Лав за подделку Chanel Певица рассказала, как мэтр научил ее разбираться в моде.

Напомним, легендарный кутюрье Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. У модельера диагностировали рак поджелудочной железы. После смерти он завещал все наследство своей любимой кошке Шупетт. Наследников у Карла не было.