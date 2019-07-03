Виктория Макарская ответила на слухи о третьей беременности

Певец Антон Макарский и его супруга Виктория воспитывают двоих детей – дочку Машу и сына Ивана. С момента появления на свет второго ребенка пары прошло шесть лет. Поклонники уже не раз интересовались, когда Виктория родит третьего малыша, и слухи о том, что она вновь в интересном положении, не утихают.

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На этот вопрос Макарская ответила в Instagram. Певица опубликовала архивную фотографию 2012 года, на которой она запечатлена с большим животом. В комментарии к фото Виктория написала, что они с супругом очень хотят третьего ребенка, но пока она не беременна.

«Фото сделано в Израиле, 2012 год. В животике Машенька», – пояснила артистка.

К слову, жена Макарского довольно часто отвечает на вопросы сетевых подписчиков. Недавно к певице обратилась женщина, спросившая, что делать, если муж изменил, но раскаялся в содеянном и хочет вернуться в семью. В ответ Виктория раскритиковала поклонницу. Она отметила, что если супруг гуляет, вина за это лежит на его жене. Только в ее власти сделать так, чтобы мужчина не захотел изменять.

Подписчики Макарской не разделили ее мнение на сей счет. Поэтому артистка была вынуждена ограничить комментарии к посту, сообщал портал teleprogramma.pro.