«Свадьба века» Александра Когана обошлась певцу в 200 миллионов рублей

На торжестве, где собрались звезды российского и мирового шоу-бизнеса, выступили Киркоров и легендарная Глория Гейнор.

Известный 39-летний исполнитель Александр Коган не любит афишировать личную жизнь. Поэтому новость о его женитьбе стала для поклонников большим сюрпризом.

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О избраннице певца Анастасии известно немногое, однако подробности самого бракосочетания общественность все же узнала. Торжество артист решил провести в Америке, эту роскошную вечеринку уже окрестили «свадьбой века».

Мероприятие проходило в фешенебельном нью-йоркском Plaza Hotel, где сняли несколько голливудских фильмов, в том числе «Войну невест». Гостям было подано в течение вечера восемь блюд, а развлекали собравшихся звезды эстрады под аккомпанемент оркестра Duke Ellington. На организацию свадьбы, по некоторым данным, ушло около трех миллионов долларов, или порядка 200 миллионов рублей, пишет «Собеседник». Впрочем, сын совладельца аэропорта «Домодедово» в средствах не стеснен.

Поздравить молодоженов прибыли Филипп Киркоров, Алика Смехова, Галина Юдашкина, певица Зара и многие другие знаменитости, сообщал портал teleprogramma.pro. Но настоящим гвоздем свадебной программы стала Глория Гейнор. И хотя легендарная 70-летняя певица все реже выходит на сцену, устоять перед предложенным гонораром не смогла даже она.