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Цискаридзе напомнил детали ссоры с Волочковой

Танцор подчеркнул, что именно благодаря ему скандальная балерина оказалась когда-то в Большом театре.

Цискаридзе напомнил детали ссоры с Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Николай Цискаридзе рассказал о непростых отношениях, которые связывают его с Анастасией Волочковой. Жестокий мир балета обернулся для светской львицы скандальным уходом из Большого театра. Цискаридзе вспомнил, что именно он уговорил Волочкову остаться в Москве и уйти из Мариинского театра.

Николай Цискаридзе. Фото
Николай Цискаридзе. Фото: globallookpress

Танцор поддерживал с балериной дружеские отношения как в начале её карьеры, так и сейчас. Однако, через некоторое время они поссорились. Цискаридзе признался – это его вина. Артист считает себя язвительным, поэтому не удивился, когда Волочкова на него обиделась. Звезды поругались так сильно, что даже не здоровались.

При этом Николай Цискаридзе единственный отказался подписать документ, в котором мужская часть труппы просила уволить Волочкову. Танцор вспомнил, как сильно изменились коллеги во время ухода балерины. Ещё недавно они были дружелюбны, а во время увольнения оказались непорядочны.

«Пришли ко мне и стали требовать сказать что-то нелицеприятное о ней. Я ответил: «Вы о чем? Как вообще смеете?» В жизни не смог бы этого сделать, потому что человек не имеет права вести себя как скот», — рассказал Николай Цискаридзе порталу «Союзное вече».

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Цискаридзе напомнил детали ссоры с Волочковой
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