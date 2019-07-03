У Александра Маслякова могут отобрать права на КВН

«Клуб веселых и находчивых» обеспечивает Александру Маслякову и его семье неплохой доход. Трансляции, членские взносы, гастроли команд и спонсорские средства приносят владельцу КВН 220 миллионов рублей ежегодно. Но в ближайшее время все может измениться.

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Столичный суд по интеллектуальному праву начал рассмотрение иска от сооснователей клуба – экс-партнера Маслякова Дмитрия Иванова и представители семьи журналиста Сергея Муратова. В документе содержится требование забрать у ведущего права на товарный знак «КВН». Заявители считают возмутительным то, что авторские права Масляков, по их мнению, попросту присвоил в 1986 году.

Заседания по данному делу начнутся уже в августе 2019 года. Как сообщает Super, юристы телеведущего уже подали встречный иск. Если суд встанет на сторону Маслякова, создатели КВН заплатят ему штраф в сумме трех миллионов рублей за использование того самого знака клуба в документальном фильме.

В феврале в звездной тусовке поползли слухи о том, что здоровье Александра Васильевича ухудшилось. Как сообщал портал teleprogramma.pro, артист заметно похудел, под глазами обозначились темные круги. К счастью, информацию о болезни ведущего опровергла его супруга Светлана.