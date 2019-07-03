Удивительное рядом: Сябитова поблагодарила духов за исполнение желания

Роза Сябитова призналась, что недавно исполнила свою мечту – выпила чашку кофе на Эйфелевой башне. Теперь телеведущая прилетела на Канарские острова, где однажды загадала желание, которое осуществилось.

Сваха отправилась в загадочное место на острове Тенерифе. Роза Сябитова верит, что если там загадать желание и построить домик из камней, то духи его обязательно исполнят.

«Я не очень верю в мистику, но есть места, где происходит что-то волшебное!» – призналась Роза Сябитова.

Желание, которое загадала ведущая «Давай поженимся!» в прошлый раз, действительно исполнилось. Теперь Сябитова может похвастаться собственным домом. На этот раз сваха решила поблагодарить духов и вновь отдохнуть в Испании.

Теперь Роза Сябитова чувствует себя лучше. Недавно у телеведущей был нервный срыв. Сваха позвонила в час ночи знакомому психологу, чтобы разобраться с депрессией.

Сябитова считала, что образ хабалки, который она использовала для передачи «Давай поженимся», мешает ей быть счастливой. Психолог успокоил ведущую и убедил её в том, что нет ничего плохого в определенном имидже в кадре.