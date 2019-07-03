Скончался режиссер фильма «Бульварный роман» Василий Панин

В Москве скончался известный советский и российский режиссер кино, сценарист и продюсер Василий Панин. Об уходе из жизни заслуженного деятеля искусств сообщил Союз кинематографистов России.

Режиссера не стало в возрасте 83 лет. Родившийся в Воронежской области, свой творческий путь он начинал в местном театре драмы. Позднее, освоив уже в столице актерское мастерство в ГИТИСе и театральном училище имени Щепкина, Панин стал режиссером «Мосфильма».

На его счету – свыше двух десятков фильмов, для ряда которых он написал и сценарии. Дебютом Василия Панина в режиссуре стала картина «Человек на полустанке», также известность ему принесли фильмы «Исчадье ада», «Бульварный роман» по повести Пикуля, «Опять надо жить» по рассказам Платонова и другие.

«Приносим соболезнования родным и близким Василия Степановича», – говорится в некрологе на сайте Союза кинематографистов.

Режиссера похоронят на его малой родине, в Воронежской области.