Был на грани смерти: Орлов рассказал о перенесенной операции

Актер Дмитрий Орлов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о тяжелой операции, которую недавно перенес. По его словам, врачи не озвучивали ему диагноз. «Я знал, что меня разрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняя супруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни и предать дочь, всех своих любимых людей. После операции вскоре мы поженились», — заявил актер, но при этом так и не озвучил свой диагноз.

Как заметил актер, с будущей супругой он познакомился в клинике, когда пришел ставить укол. Она трудилась тогда медсестрой. Какое-то время она не верила в серьезность его намерений. Тем более девушка была уверена, что он женат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре Орлов объяснил, что уже развелся.

больше по теме Дмитрий Орлов рассказал о потерянном ребенке от Ирины Пеговой По словам актера, он был очень эгоистичен по отношению к супруге.

По словам Орлова, супруга словно богиня вошла в его новую жизнь. «Я понял, что любовь – это когда ты сидишь с человеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. Я был очарован Наташей», — отметил он.

Как сказал Орлов, сейчас они с женой мечтают о детях. «Мы оба здоровы, поэтому я считаю, что это вопрос времени. И, кстати, не так давно я собрал вещи и вместе с женой переехал жить в Ессентуки. Теперь там мой дом», — заявил актер.