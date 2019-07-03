Клара Новикова объяснила, почему вновь не вышла замуж

Знаменитая актриса Клара Новикова прожила со своим мужем, журналистом Юрием Зерчаниновым, 34 года. В этом году исполнится десять лет, как его не стало. После кончины супруга артистка больше ни с кем так и не связала свою жизнь.

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Как объяснила Клара Борисовна, в ее окружении не нашлось человека, который составил бы ей достойную партию. К тому же, одинокой она себя не считает, ведь у нее есть дочь, внуки, друзья и любимая профессия. У звезды юмористической эстрады и в 72 года остается очень плотный рабочий график, так что времени на переживания о личной жизни попросту нет.

«Расстраиваться, что не замужем, некогда», – призналась Новикова в интервью изданию «СтарХит».

Недавно поклонников всерьез обеспокоило здоровье юмористки. Клара Борисовна стала редко появляться на светских мероприятиях, из-за чего поползли слухи об онкологии. Актрису эти сплетни возмутили до глубины души, ведь в действительности она ведет активную жизнь и чувствует себя отлично.

Новикова продолжает служить в Театре на Малой Бронной, а также готовит для своих поклонников большой гастрольный тур. В интервью порталу teleprogramma.pro юмористка попросила не верить сплетням о ней.