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Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома

Внучка актрисы Анна Тарасова родила дочь.

Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома
Алиса Фрейндлих встретила правнучку. Фото: globallookpress.com

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. Встретить Анну Тарасову и ребенка из роддома пришла большая семейная компания. У дверей клиники молодую маму ждали муж Алексей, мать, друзья, а также сама знаменитая бабушка.

Близкие постарались создать настоящий праздник в честь рождения у Анны дочки, а Тарасова поделилась в Instagram снимком с выписки из роддома. На фотографии счастливый отец в окружении друзей и родственников держит сверток с малышкой.

Анна не стремится афишировать свою личную жизнь. Интересное положение она скрывала до последнего, но после рождения дочери не смогла удержаться, чтобы не поделиться с подписчиками в соцсети этой радостной новостью.

Внучка Фрейндлих опубликовала трогательное фото крошечных ручек, отметив в комментариях, что она и малышка чувствуют себя замечательно. Анна поблагодарила всех за поздравления, теплые слова и выразила признательность своему супругу Алексею Мышинскому за то, что был рядом и поддерживал во всем.

Поклонники продолжают поздравлять новоиспеченную маму и гадают, как же назовут правнучку легендарной актрисы.

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Алиса Фрейндлихбеременность и родывнучка Алисы Фрейндлих

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Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома
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