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Садальский признался, что Алибасову удалось его обмануть

Актер согласен с мнением, что продюсера «На-На» госпитализировали из-за алкогольной зависимости.

Садальский признался, что Алибасову удалось его обмануть
Садальский заявил, что верил Алибасову. Фото: globallookpress.com

Когда стало известно об отравлении Бари Алибасова жидкостью для чистки труб, практически все российские звезды и простые поклонники обратились к продюсеру с искренними пожеланиями выздоровления. Но со временем многие начали подозревать, что страшный трагический случай с шоуменом – лишь пиар-ход для привлечения внимания к группе «На-На» и ее продюсеру.

С этой точкой зрения согласен и Станислав Садальский, высказавшийся об Алибасове в Instagram. Актер напомнил, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной ранее сделала заявление об алкоголизме Бари, из-за которого он на самом деле и попал в больницу.

«Недуг, который в народе шутливо называют «птица перепел». Перепил, вот и все», – цитирует Садальский слова актрисы.

Подписчики артиста не преминули заявить, что заранее знали об обмане Алибасова. А одна из поклонниц задалась вопросом, как теперь выкрутится из неприятной ситуации основатель «На-На». В ответ Садальский отметил, что поначалу продюсеру удалось обмануть и его.

«Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я в начале тоже попался, жалел его», – признался актер.

Фото: Instagram@stassadal
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Садальский признался, что Алибасову удалось его обмануть
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