Дмитрий Орлов озвучил неосуществлённую мечту Сергея Бодрова-младшего

По словам актера, в 2002 году он потерял не просто режиссера или актера, а близкого для себя человека.

Актер Дмитрий Орлов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о знакомстве с актером и режиссёром Сергеем Бодровым-младшим, а также о той роли, которую тот сыграл в его жизни.

По его словам, они познакомились на съемках картины «Брат-2». Орлов заметил, что Бодров был очень простым парнем, с которым было очень легко находить общий язык. Вскоре Бодров позвал Орлова на одну из ролей в картине «Сестры», где он выступил в роли режиссера.

«Он мне позвонил и попросил зайти поговорить. При этом заявил следующее: «Тут есть одна роль. Я вообще-то на нее планировал Никиту Михалкова. Но он же меня пошлет. Вот почитай сценарий». Естественно, что я согласился. Причем в «Сестрах» мне нужно было сыграть милиционера, который выглядит старше своих лет. Я стал пить пиво каждый вечер и вскоре у меня появились мешки под глазами. Когда Сережа меня увидел, то очень обрадовался», — вспомнил Дмитрий Орлов.

Актер вспомнил о разговоре с Бодровым незадолго до смерти того в Кармадонском ущелье. «Мы летели из Пулково в Шереметьево. Стюардесса нам принесла несколько банок пива от командира экипажа. Пилот узнал Бодрова. Тут Сережа мне говорит: «Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал «Записки юного врача» Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль». Я, конечно, тогда был на седьмом небе от счастья», — заявил актер.

По словам Орлова, когда он узнал о трагедии в Кармадонском ущелье, то позвонил своему знакомому осетину. Тот сразу сказал, что выжить у съемочной группы Бодрова-младшего шансов нет никаких. «Я потерял в 2002 году человека, в котором собрано все лучшее, что есть в людях моего поколения», — подчеркнул Дмитрий Орлов.