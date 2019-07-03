Орлов вспомнил фразу из «Брата-2», которая сделала его знаменитым

Актер Дмитрий Орлов стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». Он рассказал телеведущему Борису Корчевникову, как ворвался в кинематограф и фразе, которая сделала его знаменитой. Его первой эпизодической ролью стал бандит из картины «Брат-2». Именно там он произнес легендарную фразу, которая стала культовой для целого поколения россиян. Во время беседы с водителем певицы Ирины Салтыковой, которая сыграла в ленте саму себя, он произнес: «Салтыкова клевая, прешь ее?» Как признался актер, фанаты до сих пор, встречая его на улице, произносят эту реплику.

Дмитрий Орлов рассказал, что после того, как в 1996 году он окончил актерский факультет ВГИКА, то сидел без работы. Он ходил по кастингам, но везде получал отказ. Ему повсюду говорили, что такие, как он — пушечное мясо и никому не нужны.

«В один из дней я понял, что с актерской профессией мне пора завязывать. В этот момент раздался звонок из «Мосфильма» от ассистента. И мне говорят: «Димон, тут псих какой-то приехал из Питера. Ему нужны бандитские рожи для фильма», — вспомнил Орлов.

«Психом», как потом выяснилось, оказался культовый российский режиссер Алексей Балабанов. «Я решил сходить на «Мосфильм», чтобы уже окончательно поставить точку в своей карьере. Прихожу. Вижу сидит длинная очередь. Рядом какой-то мужик с немытыми волосами. И при этом он так смотрит на меня и говорит: «Ну, что? Будешь сниматься у меня в кино?» А я ему отвечаю: «А слова дашь?»

Как признался Орлов, в этот момент Алексей Балабанов отложил фотоаппарат, в который смотрел и внимательно присмотрелся к начинающему в те годы актёру. Его утвердили на роль бандита. «Когда я первый раз смотрел фильм в кинотеатре, то понял, что вложил в этот свой эпизод из фильма все свои навыки, походку, манеру героя», — заявил Дмитрий Орлов.