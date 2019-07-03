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На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Один из жителей столицы попросил проверить видеозаписи.

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала
Пугачеву могут наказать рублем за выезд на перрон/globallookpress.com

На Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД после ее выезда на перрон Рижского вокзала на шикарном лимузине с водителем. С жалобой обратился один из жителей Москвы. Он просит, чтобы была проверена видеозапись скандального инцидента. Как кажется жителю столицы, Примадонна грубо нарушила правила и должна понести ответственность за свой необдуманный поступок.

Алла Пугачева
Пугачева может получить административное наказание за выезд на перрон вокзала/globallookpress.com

Как заявили в ГИБДД, будет проведена соответствующая проверка. Если вина звезды будет доказана, то ее ждет, как и настаивает некий житель Москвы, административное наказание, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что широкий общественный резонанс получила история с выездом Примадонны на перрон Рижского вокзала столицы. Прошла даже информация, что после инцидента сочтены дни на своей должности начальника вокзала. Впрочем, позже пресс-служба РЖД выпустила пресс-релиз, в котором опровергла это заявление.

Между тем сейчас сама Пугачёва вместе с детьми и мужем отдыхает в латвийской Юрмале. Скандальный эпизод пока никто из звёздного семейства не комментировал.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиМаксим ГалкинРижский вокзалЮрмала

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На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала
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