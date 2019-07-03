Актер Александр Кузнецов лечил онкологию нетрадиционными методами

Известный российский актер Александр Кузнецов скончался в США. О его смерти стало известно 6 июня. Актер на протяжении пяти последних лет боролся с тяжелым недугом. Еще в 2014 году у него было выявлено онкологическое заболевание. В последнее время он жил в Лос-Анджелесе. Там ему оказывали медицинскую помощь. Артисту было всего 59 лет.

Последняя любовь Александра Мария Станко стала героиней передачи «Прямой эфир». Она уверена, что мужчина умер не своей смертью. Выяснилось, что незадолго до трагедии Кузнецов познакомился с сотрудником секретной лаборатории, которая находится в Дубне. Именно Сергея Семенова и винит в смерти возлюбленного Марина.

«Когда он приехал ко мне туда, то был в очень плохом состоянии: от интоксикации он сильно страдал, психологически был сильно убит. Я выводила его из этого состояния, и ему стало лучше. У него затем начались сильные боли. Я забрала его к себе жить, чтобы все держать под контролем. Я унюхала, что он пил хлорку. Да, Саша пил хлорку», — со слезами вспомнила женщина.

По ее словам, друг актера, некий генерал, посоветовал ему обратиться в засекреченную лабораторию, где проводятся различные эксперименты. «Они нашли способ, как лечить волнами онкологию. В течение недели или двух и до месяца онкология якобы полностью убирается. Хотя у этого генерала дочка умерла от онкологии 4 степени», — поделилась Станко. Она отметила, что эти люди давили на Александра. Более того, они потребовали за лечение с мужчины миллион рублей.

«Они заводили его в подвал, где была кушетка и большая колба. Они и туда людей клали, но что делали с ними, не знаю. Они вешали несколько фигурок-пирамидок на цепочке и включали ему наушники. Было видно, что Саша под каким-то гипнозом был», — рассказала Мария.

По ее словам, уже после двух сеансов у актера ухудшилось состояние. Она пыталась объяснить возлюбленному, что его обманывают, но он отказывался в это верить. Редакторы передачи организовали для Марии встречу с тем самым работником лаборатории, который лечил Кузнецова. Мужчина был удивлен, когда увидел женщину. Он заверил, что не лечил мужчину, а просто оказывал ему психологическую поддержку. «Расскажи, за что ты Сашу убил!» — стала возмущаться Станко. Дальше разговаривать Сергей отказался.