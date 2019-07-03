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Похороны отца Николая Баскова пройдут в закрытом режиме

На траурное мероприятие не допустят журналистов.

Похороны отца Николая Баскова пройдут в закрытом режиме
Николай Басков прощается с отцом/globallookpress.com

Похороны отца музыканта Николая Баскова Виктора Владимировича пройдут в закрытом режиме. Об этом сообщила пресс-служба певца. На траурное мероприятие не пустят журналистов. Напомним, что полковник запаса Виктор Владимирович Басков ушел из жизни в возрасте 67 лет. В сентябре ему должно было исполниться 68 лет. Известно, что в последнее время он сильно болел. Семья до последнего верила, что мужчина поправится, сообщает «Комсомольская правда».

Николай Басков
Басков прощается с отцом/globallookpress.com

Отметим, что трагическое известие застало Николая Баскова на гастролях в столице Белоруссии Минске. Он не стал отменять свое выступление. Однако вместе белого костюма появился на сцене в черном пиджаке. Сразу после выступления музыкант отправился к своим родным, с которыми провел все последние дни.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа. И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара. Наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал ранее в Instagram Николай Басков.

Кстати, близкий друг Баскова, поп-король Филипп Киркоров, не сможет присутствовать на похоронах отца «золотого голоса России». Дело в том, что сейчас музыкант вместе со своими детьми находится в отпуске в Майами. Прерывать отдых ради похорон он не стал.

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Похороны отца Николая Баскова пройдут в закрытом режиме
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