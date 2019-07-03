Пугачевой приготовили в подарок коллекцию кукол ручной работы

Дизайнеры Василий Барбье и Сергей Мельников приготовили шикарный подарок для певицы Аллы Пугачёвой. Она создали сразу 13 уменьшенных копий Примадонны в виде кукол. Как рассказал Василий Барбье, куклы его предприятие создает уже много лет. В коллекции свыше пятисот штук. В свое время фигурки дарили актрисам Эвелине Бледанс и Анне Ардовой в образах Крис и Энджи из сериала «Одна за всех». Также памятные экземпляры доставались певицам Эдите Пьехе и экс-татушке Лене Катиной.

По словам Барбье, пять лет назад, когда Примадонна отмечала юбилей, ей хотели преподнести куклу. Однако дизайнеры быстро поняли, что всю харизму и талант Примадонны в одном экземпляре не уместить. В итоге появилась целая коллекция из тринадцати кукол.

Кстати, на изготовление каждого экземпляра у дизайнеров ушло чуть больше месяца. Главное, как они отмечают, было добиться портретного сходства. Дизайнерам повезло. Они ездили по делам в Алма-Ату, где случайно увидели куклы американской актрисы Эшли Тисдейл. Тут-то их и осенило. Носы у Аллы и Эшли одинаковые. Уже в своей мастерской дизайнеры стерли макияж куклам и акриловыми красками нарисовали новое лицо.

Одно время дизайнеры вели переговоры с бывшем мужем Пугачевой, поп-королем Филиппом Киркоровым, чтобы передать ей кукол. Но переговоры сошли на нет, а навязываться они не стали. Но они все равно надеются, что рано или поздно Пугачева оценит их коллекцию, сообщает портал wday.ru.