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80-летняя Лариса Лужина пожаловалась на дефицит ролей

Актриса заинтересована в предложениях, так как ей нужно помогать сыну и троим внукам.

80-летняя Лариса Лужина пожаловалась на дефицит ролей
Лариса Лужина пожаловалась на дефицит ролей ФОТО: стоп-кадр с видео

В 60-е годы Лариса Лужина смогла влюбить в себя миллионы поклонников, она блистала в кино и на театральных подмостках. Сегодня в ее творческой деятельности затишье, сама актриса сетует, что испытывает дефицит творческих предложений. Она хотела бы и могла играть больше и чаще, но не приглашают. Ее последняя роль в кино была в 2014-м году.

«Хотела бы работать больше, но не приглашают. Я служу в театре, у меня три антрепризных спектакля, мы гастролируем, встречаемся со зрителями. Порой в графике стоит сразу шесть городов, в каждом по спектаклю. Приезжаешь в гостиницу и через два часа на сцене, потом едешь дальше. Держит внутренний стержень, но я люблю свою профессию, наверное, в этом все дело», — рассказала звезда.

Помимо любви к профессии у актрисы есть и финансовые потребности: она помогает сыну и внукам.

Павел работает звукорежиссером на «Мосфильме», а его супруга занимается воспитанием троих сыновей и не имеет возможности выйти на работу.

«Мама и вторая бабушка занимаются воспитанием мальчиков. Я могу только материально поддержать. Поэтому нужно как можно дольше оставаться востребованной», — признается Лужина «Собеседнику».

Сама актриса была замужем четыре раза, ее новые романы всегда были предметом обсуждения, но долго отношения не длились. Возможно потому, что главной любовью советской звезды всегда оставалась именно работа, ей она отдавала все время и силы.

Ранее сайт  Teleprogramma.pro рассказывал, что умерла артиста Алла Покровская. 

В последнее время она сильно болела, ей требовалось переливание крови, которое врачи не могли сделать из-за болезни печени. Михаил Ефремов позже заявил, что мать скончалась от болезней, последние две недели он регулярно приезжал к ней в реанимацию, — признался актер Пятому каналу. 

 

 

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Лариса Лужина

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80-летняя Лариса Лужина пожаловалась на дефицит ролей
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