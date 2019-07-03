Рудковская пришла в восторг от модного показа Сергеенко в Париже

Продюсер Яна Рудковская в Instagram выразила свое восхищение модельеру Ульяне Сергеенко. Дело в том, что в столице Франции и одном из самых модных городов мира Париже состоялся показ, который как раз устроила подруга супруги фигуриста Евгения Плющенко.

«Показ был фантастически роскошный и красивый, но лучше добавлю, что он был — волшебный! Это видео можно смотреть бесконечно и всегда пересматривать. Мне нравится все больше и больше образов! Посмотрела это видео раз пятнадцать, потому что реально круто! Посмотрите и вы. Настоятельно вам рекомендую! Улечка, я горжусь тобой», — заявила Яна Рудковская.

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К восторженным словам в адрес подруги Яна Рудковская приложила видеозапись. На кадрах яркие модели в необычных нарядах дефилируют по подиуму. При этом сидящие в зале зрители активно снимают происходящее на камеры своих сотовых телефонов.

Отметим, что продюсер Яна Рудковская — сама большая любительница ярких нарядов. Звезда обожает дорогие платья. Она постоянно выкладывает в соцсети снимки в новых необычных образах.