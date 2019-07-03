ЗВЕЗДЫ

Рудковская пришла в восторг от модного показа Сергеенко в Париже

Продюсер заявила, что гордится своей подругой-модельером.

Рудковская пришла в восторг от модного показа Сергеенко в Париже
Рудковская осталась в восторге от нарядов Сергеенко/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram выразила свое восхищение модельеру Ульяне Сергеенко. Дело в том, что в столице Франции и одном из самых модных городов мира Париже состоялся показ, который как раз устроила подруга супруги фигуриста Евгения Плющенко.

«Показ был фантастически роскошный и красивый, но лучше добавлю, что он был — волшебный! Это видео можно смотреть бесконечно и всегда пересматривать. Мне нравится все больше и больше образов! Посмотрела это видео раз пятнадцать, потому что реально круто! Посмотрите и вы. Настоятельно вам рекомендую! Улечка, я горжусь тобой», — заявила Яна Рудковская.

К восторженным словам в адрес подруги Яна Рудковская приложила видеозапись. На кадрах яркие модели в необычных нарядах дефилируют по подиуму. При этом сидящие в зале зрители активно снимают происходящее на камеры своих сотовых телефонов.

Отметим, что продюсер Яна Рудковская — сама большая любительница ярких нарядов. Звезда обожает дорогие платья. Она постоянно выкладывает в соцсети снимки в новых необычных образах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ПарижУльяна СергеенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская пришла в восторг от модного показа Сергеенко в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: